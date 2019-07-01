بعد مرض ريهام سعيد.. ما علاقة مزيلات العرق بالتسبب بسرطان الجلد؟

أثار مرض الاعلامية المصرية ريهام سعيد الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي كان اخرها تسبب مزيلات العرق بالامراض السرطانية.

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هذا وقد كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، المُذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن هناك شائعة منتشرة عبر الفيس بوك تقول إن مزيلات العرق تسبب الإصابة بالسرطان، معقبا: «هذا كلام غير علمي وغير حقيقي».

وأضاف أن مزيلات العرق من الممكن أن تتسبب في حساسية للجسم، أو التهاب موضعي للجسم.

وأشار إلي أن إنسان معرض للإصابة بالبكتريا في اي وقت وفي أي مكان بالجسم، موضحا أن علاج البكتريا يكون بالمضادات الحيوية، متابعا: «إذا أصيب الإنسان بالبكتريا على الجلد وتم جرح الجلد من الممكن أن تدخل البكتريا الجسم وتنتشر».

وأوضح أن الميكروب البكتيري الذي أصاب الإعلامية ريهام سعيد له علاج، لافتا: «إذا كانت مصابة ببكتريا فلها علاج، ويتم عمل مزرعة للحساسية وأخذ المضاد الحيوي».

في نفس السياق، أوضحت رانيا عمرو شقيقة ريهام سعيد أنها مصابة بميكروب شديد في الأنف من الداخل والقلق من أن يصل إلى العين والمخ، مشيرة إلى أنها خضعت لعملية جراحية وتتلقى علاجا مكثفا، وإذا لم يكن هناك تحسن ستسافر للعلاج في الخارج.

أكدت أن ريهام سعيد ليست مصابة بمرض في الجلد يؤدي إلى تساقطه كما قيل، موضحة أنه كلام كثير يتناقل عبر المواقع وهو من وحي خيال بعض الناس وطالبت الجميع بعدم تأليف الأخبار ومراعاة أسرتها وأولادها، والدعاء لها لتمر محنتها بسلام.