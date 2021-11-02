انتشرت صورة صادمة للممثل التركي القدير سلجوق يونتام الذي لعب دور “عدنان بك” عم “مهند” الذي قدمه كيفانش تاتليتوغ وزوج بيرين سات التي لعبت دور “سمر” في المسلسل التركي الشهير «العشق الممنوع» إنتاج عام 2008.

سلجوق بدت عليه علامات التقدم في السن بعد سنوات علي عرض المسلسل الشهير، وظهر يتناول الطعام في حي شعبي وهي الصورة التي تداولت بشكلٍ واسع والصقت بأنباء تُفيد بإفلاسه وتدهور حالته المادية والإجتماعية.

تلك الصورة المتداولة هي أيضًا التى حصل بسببها الممثل التركي القدير على تعويضات مادية وصلت إلى 350 ألف ليرة تركية “122 ألف دولار أمريكي”، بعد رفعه دعوى قضائية ضد المطعم التركي الذي التقطها له بدون أذنه.

الصورة التي تم التقاطها ليونتام

صورة بدون إذن

ونقلًا عن صحيفة “ديلي صباح” التركية فإن يونتام رفع قضية على إحد المطاعم الشعبية، بعد قيامهم بإلتقاط صورة له بدون أذنه، أثناء تناوله شطيرة جبن، في المطعم، وتم الترويج والدعاية للمطعم من خلال هذه الصورة.

ووجدت المحكمة التركية إن يونتام، محق في دعوته، وبناء عليه تم الحكم بتعويض له قدره 122 ألف دولار أمريكي.

سيتبرع بالأموال لمؤسسات تعليمية

وخلال تصريحات الفنان التركي سلجوق يونتام تعليقًا على حكم المحكمة، أكد أنه سيتبرع بهذه الأموال لصالح المؤسسات التعليمية، المهتمة بشؤون الأطفال.

سلجوق يونتام من مواليد عام 1953 في مدينة إسطنبول، وشارك في العديد من الأعمال مثل “رياح الشمال، مطر الصيف، رقصة النار”، أما شهرته في عالمنا العربي، حصدها من خلال تجسيده دور “عدنان بك” في مسلسل “العشق الممنوع” عام 2008.

سلجوق بات يبلغ الآن سن الـ 68 عامًا، وبقي على علاقة صداقة وطيدة بهازال كايا التي لعبت دور ابنته “نهال”، وحضر زفافها مع كيفانش.

ويشار إلى أن مسلسل “العشق الممنوع” حقق الكثير من النجاح في العالم العربي وجمع عدداً من أبرز وجوه الشاشة التركية ومنهم الممثلة بيرين سات والممثل كيفانش تاتليتوغ والنجمة هازال كايا إلى جانب كل من نباهت جهرة وسلجوق يونتام.

وهو مقتبس من رواية تركية تحمل الاسم نفسه وتم تأليفها بين العامين 1899 و1900 وصورت للمرة الأولى كمسلسل من 6 حلقات بالأبيض والأسود في العام 1970 قبل أن يعاد تصويرها في العام 2008 بميزانية ضخمة جداً.

وكان سلجوق قد أدّى شخصية رجل الأعمال عدنان بك زياكيل الذي قرر الزواج بعد مرور 11 سنة على وفاة زوجته الأولى وأم ولديه نهال ومراد من سمر يوري أوغلو شابة حسناء من عائلة مرموقة تصغره في السن.

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