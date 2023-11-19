تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا تفيد بوجود نسخة معربة عن المسلسل التركي الأشهر “العشق الممنوع“، الذي لقي شهرة كبيرة في الوطن العربي حين عرضه قبل 20 عامًا.

وأفادت بعض التقارير، أن العمل سيجمع نخبة من نجوم سوريا ولبنان، إذ من المحتمل أن يجسد النجم اللبناني نيقولا معوض دور “مهند”، الذي جسد دوره النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، كما ستحل الفنانة السورية كندا حنا مكان الفنانة بيرين سات بشخصية “سمر”.

أبطال النسخة المعربة من “العشق الممنوع”

كما سيجسد الفنان السوري عباس النوري دور “عدنان بيك”، وسلمى المصري شخصية “فيروز خانم”، فيما ستلعب الفنانة دلع نادر شخصية “نهال”، أما بالنسبة للفنانة اللبنانية ريتا حرب ستلعب دور “بيسان” شقيقة سمر.

مسلسل “العشق الممنوع”

ومن المعروف أن مسلسل “العشق الممنوع” واحد من أيقونات الدراما التركية، الذي ما زال يحقق النجاح الكبير.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال تركي “عدنان بك زياكيل” يقرر الزواج بعد مرور 11 سنة على وفاة زوجته الأولى وأم ولديه “نهال” و”مراد”، حيث يختار شريكة له “سمر يوري أوغلو”، وهي شابة حسناء من عائلة مرموقة تصغره في السن.

تنتقل “سمر” للعيش مع “عدنان بيك” في قصره، وهناك تلتقي بـ”مهند”، أحد أقارب زوجها، ومربية أولاده وبعض الخدم. وتقع “سمر” في حب “مهند”، وتجد نفسها في حالة صراع ما بين هذا الحب وعلاقتها بزوجها وعائلته، وخاصة “نهال”، ويبادلها هو الحب، لكنه يقرر في النهاية البقاء مع “نهال” رفضا لهذا العشق الممنوع.

وتتوالى الأحداث بين كراهية وخيانة وإفلاس، وتنشأ علاقة محرمة بين سمر ومهند، ما ينتهي بشكل مأساوي.

وشارك في بطولة المسلسل العديد من النجوم أبرزهم: الفنان كيفانش تاتليتوغ الذي جسد شخصية مهند، والفنانة هازال كايا التي قدمت شخصية نهال، بالإضافة لعدد من النجوم أبرزهم سلجوق يونتام في شخصية عدنان بيك، والفنانة نباهت جهره. ودُبلج المسلسل إلى اللهجة السورية وكان من أوائل الأعمال التركية التي حققت انتشارًا واسعًا في الوطن العربي.

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