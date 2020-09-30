هنأ المخرج الأميركي العالمي براندون ديكرسون Brandon Dickerson الفنانة اللبنانية إليسا بعد مرور 20 عاما على مسيرتها الفنية. وذلك من خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه:”اليسا تهانينا من خلف البحار بعد 20 عام من مسيرتك المتألقة وأشير الى تعاوني معك خلال هذه المسيرة في أغنيتين، أحببت المجيء الى بيروت حتى أتعرف بك وأعمل معك بالإضافة الى السفر معك الى براغ وكان لي الشرف العمل معك، تهانينا لك، الله يحمي لبنان”.
ويشار الى أن اليسا وبراندون كانا قد تعاونا مرتين، المرة الأولى في فيديو كليب “ارجع للشوق” الذي صور في بيروت عام 2004 و مرة ثانية في كليب “بستناك” الذي صوّرفي العاصمة التشيكيّة براغ عام 2006.
وبدورها ردت إليسا عليه قائلة: شرف لي رؤيتك من جديد بعد كل تلك السنوات عزيزي براندون. شكرا لرسالتك، كنت إضافة جميلة لهذه المسيرة أيضاً”.
هنأ المخرج الأميركي العالمي براندون ديكرسون Brandon Dickerson الفنانة اللبنانية إليسا بعد مرور 20 عاما على مسيرتها الفنية. وذلك من خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه:”اليسا تهانينا من خلف البحار بعد 20 عام من مسيرتك المتألقة وأشير الى تعاوني معك خلال هذه المسيرة في أغنيتين، أحببت المجيء الى بيروت حتى أتعرف بك وأعمل معك بالإضافة الى السفر معك الى براغ وكان لي الشرف العمل معك، تهانينا لك، الله يحمي لبنان”.