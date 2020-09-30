هنأ المخرج الأميركي العالمي ​براندون ديكرسون​ Brandon Dickerson الفنانة اللبنانية ​إليسا​ بعد مرور 20 عاما على مسيرتها الفنية. وذلك من خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه:”اليسا تهانينا من خلف البحار بعد 20 عام من مسيرتك المتألقة وأشير الى تعاوني معك خلال هذه المسيرة في أغنيتين، أحببت المجيء الى بيروت حتى أتعرف بك وأعمل معك بالإضافة الى السفر معك الى براغ وكان لي الشرف العمل معك، تهانينا لك، الله يحمي لبنان”.

ويشار الى أن اليسا وبراندون كانا قد تعاونا مرتين، المرة الأولى في فيديو كليب “ارجع للشوق” الذي صور في بيروت عام 2004 و مرة ثانية في كليب “بستناك” الذي صوّرفي العاصمة التشيكيّة براغ عام 2006.

وبدورها ردت إليسا عليه قائلة: شرف لي رؤيتك من جديد بعد كل تلك السنوات عزيزي براندون. شكرا لرسالتك، كنت إضافة جميلة لهذه المسيرة أيضاً”.

Such a pleasure seeing you after all these years dear @brandon_dckrsn

Thank you for this lovely message. You were a beautiful addition to this career as well pic.twitter.com/SVuHoKaa98 — Elissa (@elissakh) September 29, 2020