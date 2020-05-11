انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو قديم منذ حوالي 25 عاما من خطوبة نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” والفنانة ” روجينا ” .

وشهد حفل الخطوبة حضور عددا كبيرا من نجوم الفن جاء من بينهم كلا من الفنانين أحمد السقا وكمال أبو رية ومحمد هنيدي ومحمد رياض ومها أحمد والفنان الراحل حسن الأسمر .

بالإضافة إلى الفنانة ندى بسيوني والفنانة منال سلامة والفنان مدحت صالح والفنان الراحل وحيد سيف والفنان محمد منير والفنان الراحل أحمد راتب والفنان سمير غانم وغيرهم من النجوم .

ولاقى مقطع الفيديو تداولا وانتشارا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا وتفاعل المتابعون بتعليقاتهم التي ركزت على التغيير الذي طرأ على أشكال النجوم كما على ملابسهم .