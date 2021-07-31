بعد تداول أخبار حول دخول الفنانة ” نيللي كريم ” في علاقة عاطفية جديدة واستعدادها للزفاف وذلك بعد مرور 4 أشهر على إنفصالها عن خطيبها رجل الأعمال ” عمر إسلام ” .

خرجت نيللي كريم بتصريحات صحفية لها أكدت من خلالها على صحة الأخبار المتداولة حيث أشارت إلى أنها تعيش قصة حب جديدة وستعلن عن تفاصيلها في وقت قريب .

وأضافت أنه من المقرر إقامة حفل زفافها بعد شهر من الآن والذي سيكون مقتصرا على عقد القرآن في المنزل بحضور جميع الأصدقاء والأهل دون أن تكشف عن هوية العريس .

وتابعت الفنانة نيللي كريم : ” ما يعطلني عن إقامة حفل الزفاف هو التزامي بتصوير عمل فني يجمعني بإياد نصار ” .