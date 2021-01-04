كشف ” تايلور نورود ” مخرج الفيلم الوثائقي ” Robin’s wish ” خلال مقابلة له مع ” سكاي نيوز ” البريطانية عن السبب من وراء انتحار النجم العالمي ” روبن ويليامز ” بعد مرور 6 سنوات على وفاته .

حيث أشار تايلور نورود إلى أن روبن ويليامز كان يعاني من مرض عصبي يدعى ” خَرَف أجسام ليوي ” وهو التشخيص الذي لم يصل إلى أرملته إلا بعد وفاته .

وعن الفيلم الوثائقي تحدثت زوجة ويليامز عن أملها في أن يساهم هذا الفيلم في رفع مستوى الوعى بشأن ما مر به النجم الراحل في أيامه وسنواته الأخيرة بخصوص هذا المرض والذى لم يكن يعلم بمعاناته منه .