اعلنت الممثلة المصرية “داليا إبراهيم ” أعتزالها العمل الفنى من خلال منشور شاركته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وسط استغراب محبيهما الذين طالبها البعض منهم بمراجعة موقفها من جديد.

حيث كتب داليا في المنشور الذي استعرضت فيه مشوارها الفني، قائلة: “قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة، شكرا”، لكنها لم تكشف بوضوح عن الأسباب التي دفعتها للإعتزال، إلا أن بعض متابعيها خمّنوا أن السبب هو تجاهل المخرجين لها، والدليل أنها أصبحت مقلة في الظهور على الشاشة.

قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل 7مسرحيات 5افلام قصيرة 3افلام طويله عددمن الدوبلاج شكرا Posted by Dalia Ibrahim on Sunday, June 21, 2020

يُذكر أن الفنانة داليا ابرهيم قد بدأت التمثيل في سن صغيرة، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح، واكتشفها الفنان “محمد صبحى” عندما انضمت لفرقة “بالعربي الفصيح”، وعملت معه في هذه المسرحية، وقدمت معه بعدها مسرحية ” ماما امريكا”، وعرفها الجمهور جيدًا في مسلسل “عائلة ونيس”، لها عدة تجارب في السينما هي “دعاء” و”قشر البندق” و”القتل اللذيذ” و”مبروك وبلبل”شباب رايح جاي” و”كلمني شكرًا. وكان آخر مشاركتها الفنية عام 2016، في مسلسل “جراب حواء” .