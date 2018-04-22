بعد مشاركتها في عيد الجلاء السوري.. ماذا قالت الهام شاهين عن مشاهداتها للدمار؟

تحدثت الفنانة المصرية الهام شاهين عن مشاهداتها للدمار الذي اصاب سوريا وذلك بعد مشاركتها في احتفال عيد الجلاء الذي اقامه النظام في قعلة حلب بحضور عدد من الفنانين.

وقالت الهام شاهين، خلال حوارها لبرنامج العاشرة مساء المذاع عبر فضائية دريم تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، انها اول مرة تشاهد سوريا على حقيقتها رغم سفرها هناك عدة مرات.

واضافت: “الرحلة من دمشق لحلب فوق الخمسمائة كيلومتر بالسيارات وعدينا على ريف حمص كله وعلى ريف حلب ولغاية ما دخنا وكم الدمار مرعب”.

واتهمت الهام شاهين من وصفتها بالتنظيمات الارهابية باحداث هذا الدمار قائلة: “الحقيقة التنظيمات الارهابية ما خلتش هدم وحرق وتهجير للناس”.

واشادت الهام شاهين بصمود الجيش السوري قائلة: “ربنا يحميهم بجد هو جيش قوي ما شاء الله عليهم وانهم قدروا يصدوا كل السنين دي سبع سنين طبعا مات منهم كم شهداء مرعب”.

وقالت الهام انها زرات دار ايتام فيها وحدها 23000 طفل وطفلة.