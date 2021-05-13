عرض الفنان المصرية أحمد حلمي صورة قال أنها الحقيقية للرجل الذي فقد ابنته وهو يحملها في حادث إرهابي، والذي جسد دوره في الحلقة 29 من مسلسل «الاختيار 2».

ونشر «حلمي» الصورة الحقيقية للرجل وهو يحمل ابنته، حين استهدفهما الانفجار الإرهابي، وعلق على الصورة قائلًا: «دي الصورة الحقيقة للأستاذ محمد وهو شايل بنته على إيده قبل ما يحصل الانفجار وتروح غدر.. حق بنتك رجعلك يا أستاذ محمد وربنا يصبرك».

ويذكر أنّ الفنان أحمد حلمي، جسد في الاختيار 2 الحلقة 29، دور رجل من أسرة متوسطة يدعى محمد، فقد ابنته الصغرى فى حادث إرهابي، ما أدى لاستدعائه في جهاز الأمن الوطني مع المقدم زكريا يونس، الذى يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز.

ودارت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29، بحوار بين المقدم زكريا يونس الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، وشقيقه وابنته، حول رغبة ابنته فى حجز عدد من تذاكر حفل افتتاح كأس الأمم، والذهاب لمشاهدة مباراة الافتتاح.

وكشفت الحلقة، عن جماعة إرهابية خططت لإحداث تفجير كبير فى استاد القاهرة، وقتل ما يقرب من 50 شخصا من خلال كاميرا طائرة، وإثرها سيحدث تدافع بين الجماهير ويسقط إثرها المئات من الضحايا.

ومسلسل الاختيار 2، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، والعمل من بطولة أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني.

ويشارك في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد. وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، مسلسل الاختيار 2، هو الجزء الثاني من سلسلة الاختيار التي بدأت العام الماضي، والجزء الثاني تدور قصته حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان رجال الظل، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019.