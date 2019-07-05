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بعد مشهد هستيريا بوراك في لبنان.. الين لحود: “شعب اهبل.. ديكتاتور و اكتر بدكن لتتربو”

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الين لحود

الين لحود

عبرت الفنانة اللبنانية الين لحود عن غضبها من مشهد الهستيريا في استقبال الممثل التركي بوراك اوزجيفيت.

وغردت الين لحود عبر حسابها على تويتر قائلة: “غط ع قلبك تسلميلي؟؟ كرمال بوراك؟؟؟ و آكلي تاكلك انت و اللي نمى فيكي ثقافة المسلسلات التركية”.

وتابعت الين “شعب اهبل.. ديكتاتور و اكتر بدكن لتتربو و تسيرو عالم.. مراهقات سخيفين و بلي بالمربى.. فالنعم من هيك اهل بربو هيك اصناف من اشباه البشر..”.

وكانت قد اظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ازدحام الناس حول بوراك وسط تدافع وصراخ بحالة اشبه بالهستيريا، مما اضطر إلى الاستعانة بالأمن لإخراج النجم التركي بعد انتهاء الافتتاح.

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