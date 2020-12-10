ردت الناشطة السعودية هند القحطاني على احد متابعاتها التي طالبتها بالعودة عن خلع حجابها، عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة انها “عانت ما فيه الكفاية” متحدثة عن ظروف ارتدائها الحجاب والنقاب بالاكراه في طفولتها.

فقد قالت احد متابعات هند القحطاني: “رغم تفاهتك نعم الله عليكي كثير متى تشكري الله ترجعي عن خلع حجابك صوري سجاة صلاتك وسوي دعاية أطقم صلاة خليكي داعية في الارض”.

وقد ردت هند القجطاني قائلة أن “أكثر مشاهير السوشيال ميديا غير محجبات ما لقيتي غير هند” وتابعت “أنا أغطي وجهي من يوم عمري تسع سنوات تصوروا اني لبست الحجاب وعمري ست سنين وغطيت وجهي بالاكراه من يوم عمري تسع سنوات وانا مغطية وجهي ولابسة عباية الى ان جيت امريكا وشلت الحجاب”.

واضافت “خلاص عانيت ما فيه الكفاية ليه تزيدون الوجع وجع يعني اغلبكم ما عاش مثلي في نساء مثلي لكن قلة”.

وكان لافتا تعليقات المتابعين على السوشيال ميديا الذين اعتبروا ان كلامها غير مثير للتعاطف حيث كتبت احداهن “بالاكراه طيب انتي الحين في سن تمييز وبالغة ومسلمة والحجاب فرض وواجب تلبسينه مالك دخل في احد انتي راح يحاسبك ربي عليه يعني تلبسينه طاعة وامتثال لاوامر الله” وقالت اخرى “يعني وش نستفيد من سالفتك تبينا نتعاطف معك وتكسري خاطرنا لانك تغطيتي بعمر صغير. هذا انتي تفصختي وانتي كبيرة يعني تعوضي اللي راح والا وش الانسان اذا كبر يكبر عقله ويعرف ربه اكثر الا هالاشكال الحمدلله والشكر”.