ردت الاعلامية الكويتية مي العيدان مرة جديدة على الفنانة المغربية دنيا بطمة بعد قيام الاخيرة بمعايرتها، يوم أمس، بأنه ليس لديها أطفال من خلال تعليق على فيديو نشرته الاولى عبر حسابها على انستغرام.

وهذه المرة استعانت مي العيدان بتعليق للاعلامية الكويتية حبيبة العبدالله التي ردت بدورها على دنيا بطمة بالقول: “من متى المحترم يعاير الناس بالعيال؟ يا ما في ناس الله مو رازقها بالذرية لأسباب طبية او لظروف مجتمعية، لكن هذا لا يعني أنهم ناقصين! الناقص الحقيقي هو من يملك أبناء ورغم ذلك يشجع ويساهم في التفريق بين الأمهات وازواجهم وبناتهم! وفقو كل هذا مريض نفسي يسوي حسابات وهمية ويهدم بيوت”.

وكتبت مي العيدان: “حبيبتي الاعلاميه حبيبه العبدالله ترد على دنيا بطمه بعدما عايرتني ان ماعندي اعيال . . كبيره يا ام عبدالحميد . . عموما انا كل اعيال صديقاتي و اعيال وبنات عمي اعيالي وحتى متابعيني اعتبرهم اعيالي . . لا أتعايرين احد بنعمه الله عطاج اياها و قادر انه ياخذها منج”.

وكانت قد نشرت مي العيدان مقطع فيديو لـ دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام ظهرت فيه الشقيقتان وهما ترقصان احتفالاً بإطلاق سراح ابتسام وبراءتهما من تهمتَي النصب والتشهير على خلفية القضية التي باتت تُعرف باسم “حمزة مون بيبي”.

وعلقت مي العيدان على الفيديو كاتبة: “والله ماني رادتها عنكم . . عساكم ماتربحون” لتدخل دنيا وترد عليها عبر التعليق على الفيديو كاتبة: “الله يعطيها عيال عشان تلتهي شوي المسكينة”.

بدورها عادت مي العيدان وتشرت بوست جديد للرد على دنيا بطمة كتبت فيه: “ارد على اللي توه طالعه من السجن طازه انا ما احتاج يكون عندي اعيال . . لان في ناس اعرفها عندهم اعيال بس ماعندهم ضمير ولا يتعلمون من المصايب الله طيحهم بشر أعمالهم عشان يتعضون و لا يتعضون بس حساب هذوك الناس ياي و متاكده انه بيكون جبار راح يقتص من حقوق الناس.”

وتابعت مي العيدان: “و اريحج بعد ماشفت عقوق الأبناء عرفت ان الدنيا ما فيها خير وقالها رب العالمين بكتابه الكريم – ان من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم صدق الله العظيم” في إشارة الى قضية حلا الترك مع والدتها منى السابر.