غازلت الفنانة المصرية حلا شيحة، زوجها المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، ووجهت رسالة رومانسية له. حيث نشرت صورًا له، عبر حسابها بموقع “إنستجرام“، وعلّقت: “الحب كله، مفيش كلام يوصفك ويوصف غلاوتك عندي، أجمل سند وأطيب قلب وأحن زوج، ربنا يخليك ليا”.

وعقب نشر «حلا» لهذه التدوينة المرفقة بصور زوجها، إنهالت التعليقات عليها بين مؤيد ومعارض لمغازلتها، إلا أنها لم تصمت أمام هذه الانتقادات، وردت من خلال التعليقات بعنف قائلة: “ماشاء الله في ناس بترد بثقة عارفة كل حاجة عن معز وعني كانهم وسطنا كل ثانية، بجد مش مصدقة، لا وكلام ايه جامد جامد جامد بصراحة”.

وتابعت في تعليق أخر:”في ناس نفسياتها تعبانة فعلاً يا حرام، مابيصدقوا يلاقوا اي حاجة يتكلموا فيها و خلاص و اهم حاجة لفتت نظري الثقة في الكلام و الهمة في الرد ماشاء الله و لا و فن في الرد و التعليق”.

واستكملت: “اهم حاجة بقي عارفين الماضي وعايشين مع الحاضر و متنبئين بالمستقبل، عموماً ان شاء الله وفي شهر رمضان ربنا يغفر لنا و اياكم وافتكروا اذا جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا، مش كل حاجة نسمعها عن فلان وفلانة لازم بالضرورة نصدقها وفي كلام جرايد كتير واخبار ملفقة والحقيقة لا يعلمها الا الله”.

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وكان المنتج والداعية معز مسعود، قد نشر صورًا من حفل عقد قرانه على حلا شيحة، والذي أقيم شهر فبراير الماضي، بأحد الفنادق المطلة على النيل. وعلّق معز على الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، قائلا: “استمر في الابتسام والتألق حبيبي”.

وبدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه “إنستجرام”، وعلّقت “حلا” عليها قائلةً: “هاي معز.. مين واخد الصورة”، ليرد قائلا: “شخص مهم أوي”. وترددت بعدها وجود علاقة عاطفية تجمع بين حلا ومسعود، ولم يخرج أي منهما لتأكيد أو نفي ذلك.

وكان معز مسعود قد أثار الجدل، يوم 2 ديسمبر الماضي، حول علاقته بحلا شيحة، عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، حيث أهداها أغنية بصوته بعنوان: “المقاتل”، وعلّق عليها: “لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكِ يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن”.

وأعادت “حلا” نشر الأغنية، وعلّقت: “أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء”، وهو ما أكد حقيقة علاقتهما.

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