بعد مفاجأة ولادة طفله.. خمنوا ما هي جنسية زوجة قصي خولي!

فاجأ الممثل السوري قصي خولي متابعيه ومعجبيه بإعلان ولادة طفله الأول كاشفاً بذلك زواجه غير المعلن.

وأحدث هذا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل الكثيرون عن هوية الزوجة وجنسيتها.

وفي هذا الإطار أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشر ما كشفه الصحافي اللبناني ربيع هنيدي عن ذلك. فقد نشر من خلال حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة له مع الفنان مشيراً من خلالها إلى أن الزوجة أميركية.

ويشار إلى أن خولي فاجأ الجميع بعدما نشر صورة ليده مع يده الطفل حققت أكثر من 190 ألف إعجاب في ساعات قليلة.

وتعليقاً عليها كتب: “من خلالك الله أعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر. بتمنى كون إلك الأب الحنون والمحب متل بابا “جدك” الله يطول بعمره. الله يحميلي العميد جونيور و لا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي أولادكم جميعاً”.