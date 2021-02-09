تصدرت الفنانة الكويتية فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي قائمة التريند على موقع تويتر بسبب الحفلة الخيالية التي أعدها لها بمناسبة عيد ميلادها.

وقد نشرت فرح الهادي مقطع فيديو أظهر أجواء الحفل الذي أعده لها زوجها وعبرت عن فرحتها الشديدة بالهدايا التي قدمها لها زوجها ووضعها في كافة أركان المنزل، وقامت بتصويرها وكان من بينهما معطف قامت فرح الهادي باحتضانه بمجرد رؤيته بسبب إعجابها به.

ووضع عقيل الرئيسي زوج فرح الهادي رسالة لها كتب فيها :”أنت الصديقة والرفيقة والحبيبة والغرام”. وتأثرت فرح الهادي بعد قرائتها بشدة وبكت من شدة الفرحة قائلة له :”شكراً”. وظهرت فرح الهادي في الفيديو مرتدية فستان من اللون الأخضر على أنغام أغاني عيد الميلاد والتقطت عدداً من الصور بصحبة زوجها.

وعبر بعض المتابعين عن إعجابهم بما قام به عقيل الرئيسي لمفاجأة زوجته فرح الهادي، وجاءت بعض التعليقات كالأتي:”الله يسعدهم”، “ياملي فرح تستاهل”، “هنيالهم” وشبه البعض مفاجأة عقيل الرئيسي فرح الهادي بأنه حولها إلى سندريلا خاصة أن الحذاء الذي أحضره لها يشبه حذاء سندريلا في أفلام الرسوم المتحركة.

وقد عادت فرح الهادي ونشرت صورة لها مع زوجها عقيل الرئيسي وهما يحملان قالب الحلوى وعلقت كاتبة: “روحي وروحك في وئام ابي اعبر شوي،، امس كان احلى يوم بحياتي تعرفون شعور اللي ودي اعيد هاليوم واعيشه مره ثانيه وثالثه ورابعه لين اشبع وايد اشياء ومشاعر حلوه عشتها .. الف الحمدلله على كل شي في حياتي، الحمدلله على نعمة عقيل .. زوجي وحبيبي وصديقي وابوي،، عوض الله الجميل

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وتابعت فرح الهادي ” مادري شنو سويت في حياتي، بس الله عطاني اكبر هدية

.عقيل ،، انت تستحق كل شي حلو في هالدنيا،، الله يقدرني على اسعادك كثر ما تسعدني واردلك اضعاف كل شعور حلو عيشتني اياه احبك… وشكرا لكم انتوا، لكل شخص تذكرني لو بكلمه شكرا لكل اللي هنوني، وعلى كل الكلام الحلو اللي قاعد يوصلني بكل مكان الله رزقني اهل وصديقات وخوات .. شكرا على مشاركتكم ووجودكم معاي بكل شي .. احبكم ”