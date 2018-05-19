بعد مقلب “رامز تحت الصفر”… محمد عبدالرحمن: “كل ده جرافيك”

وقع الفنان محمد عبد الرحمن ضحية رامز جلال في حلقة اليوم السبت 19 مايو من برنامج المقالب “رامز تحت الصفر” الذي يعرض على شاشة قناة MBC مصر.

عقب انتهاء الحلقة بالعديد من الصراخات من محمد عبد الرحمن وفزعه من المقلب، نشر صورته من كواليس تصوير البرنامج، وعلق على ما فعله به رامز، وكتب ” والنعمه ما كنت خايف كل ده جرافيك الصراحه انا اتخضيت بس ووالنعمه يا انا يا انت يارامز “.

وكان عبد الرحمن قد وتفاجأ عند وصوله إلى موقع المقلب، بظهور نمر ودب، يحاولان الهجوم عليه، فما كان له إلا أن ينطق الشهادتين، محاولا تمالك أعصابه والهروب من الحيوانات المفترسة، فتظاهر رامز جلال بمحاولته مساعدته لسحبه من فوق منحنى جليدي لإكمال المقلب.

وانتابته حالة من التوتر الشديد عقب مشاهدته أحد الدببة يهاجم أحد فريق العمل، ليظهر الأخير بوجهه ممتلئا بالدماء، حتى كاد أن يغمى عليه من شدة الهلع.

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وعقب صفير «جلال» ونزعه القناع معلنا بذلك انتهاء المقلب، توجه له «عبد الرحمن» بالحديث: «حرام عليك، هو فيه كده! كرهتنا في كوبر أكتر ما بنكرهه، ليه كده يا رامز!».