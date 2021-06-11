دعم الفنان المصري أحمد زاهر تجربة ابنته منى الأولى في عالم التمثيل، بعدما خاضت شقيقتاها ملك وليلى المجال الفني في أكثر من عمل، منذ فيلم “عمر وسلمى 2”.

ونشر زاهر عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي صورة لمنى في الملصق الترويجي للجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ”، إضافة إلى صور جمعتها بنجوم العمل في الكواليس، وعلّق عليها قائلاً: “مبروك يا منمونة أول عمل ليكي وأول تجربة مع ناس محترمة ومهمة وإن شاء الله ربنا يكتبلك ويكتبلهم النجاح والتوفيق”. وأضاف: “مبروك صديقتي منة شلبي وصديقي أحمد حاتم والمخرجة المتميزة مريم أبو عوف والمؤلفة الرائعة مريم نعوم وشركة الإنتاج المحترمة… بالتوفيق للجميع”.

يُذكر أنّ ملك هي أكبر بنات زاهر، وتبلغ من العمر 18 عاماً، تليها ليلى التي أكملت عامها الـ17، ومنى التي تبلغ من العمر 7 سنوات، وأما الابنة الرابعة والصغرى فاسمها نور ويبلغ عمرها 4 سنوات.

يُذكر أن مسلسل “ليه لأ” في موسمه الثاني من المقرر أن يبدأ عرضه اليوم على منصة “شاهد VIP”، على مدى 15 حلقة، وهو من تأليف ورشة كتاب تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وإخراج مريم أبوعوف.