أعلن الممثل السوري ​قصي خولي​ عن حصوله على الإقامة الذهبية في دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة وذلك عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب قصي خولي عبر حسابه على انستغرام: “الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي حفظه الله ورعاه على منحي الاقامة الذهبية في دولة الامارات العربية المتحدة أفخر وأعتز بوجودي في هذا البلد العزيز ومع اهله الكرام”

.على صعيد آخر يعيش قصي خولي حاليا فرحة نجاح مسلسل “2020” الذي يعرض حاليا وتشاركه في بطولته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من الحلقة 23، أحدث ضجة كبيرة، إذ ظهر فيه صافي (قصي خولي) وهو يفاجئ حياة (نادين نسيب نجيم) بأنه إكتشف هويتها الحقيقية وهي “النقيب سما”، بعد أن إختطفها، ويؤدي لها التحية العسكرية، ويقول لها “إحترامي سيادة النقيب”.