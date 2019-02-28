بعد نانسي عجرم.. نجمة “ستار أكاديمي” بهاء الكافي ترضع طفلها وتشجع على الرضاعة الطبيعية

قامت الفنانة التونسية نجمة “ستار أكاديمي” بهاء الكافي بنشر صورة لها على حسابها على “إنستغرام” وهي تقوم بإرضاع طفلها الثاني “كيان” خلال تواجدهما خارج المنزل.



وعلّقت على الصورة مطولا مشجعة الأمهات على الرضاعة الطبيعية. وكتبت: “لا يهم وين بنكون أول ما هذا “البسكوتة” بيجوع في ثانية أكلو بيكون جاهز.هل هناك أجمل من ذلك؟هل هناك أجمل من الطبيعة والفطرة التي خلقنا الله عليها؟ تجربة الرضاعة كانت عندي رحلة تحديات ابتدت مع بنتي جويا دامت لمدة سنة و7 أشهر حتّى خلال حملي بابني! و الحمد الله لم أشهد عذاب الفطام حيث أنها فطمت نفسها لوحدها”.

وأضافت: “الآن مع ابني كيان وصلت لـ 6 أشهر رضاعة طبيعية والرحلة مستمرّة والحمد لله! رحلة مجهدة. في البداية تألمت وبكيت من الألم. لكنني تخطيت كل هذا بفضل الوعي الّذي اكتسبته من الاختصاصيين والدّعم من أمّهات مرضعات. لذلك أنصح كل أمّ تواجه صعوبات في الرضاعة أن تتوجه لاختصاصيي الرضاعة”.



وتابعت: “للأسف مش كل الأطباء بيشجعوا على الرضاعة الطبيعية. سمعت قصصا مؤسفة عن أطبّاء يطلبون من الأمّهات وقف الرّضاعة لأسباب سخيفة! هذا غير عن ضغط المجتمع: “حليبك مش كفاية”، “حرام عم يبكي جوعان حليبك ضعيف”، “الولد ضعيف”، “بعدك عم ترضعي الولد حيصير بالمدرسة”.

وختمت بالقول: “هدفي من هذا البوست أن أدعم أي أم حاسّة انّها منهكة ومضغوطة، تطبيع الرضاعة في الأماكن العامة و كذلك لأشارككم جزء مني الأم، الراعية، المغذيّة. ليس هدفي إحباط أي أحد فكل الأمّهات رائعات و يقمن بعمل جبار سواء أن رضّعن أو لا!”

يشار إلى أن الكافي نشرت صورة مماثلة منذ أشهر ودعت من خلالها المتابعات إلى الاهتمام بالرضاعة الطبيعية.

كما نشرت الفنانة نانسي عجرم مؤخراً صورة وهي ترضع مولودتها الثالثة “ليا” مشجعة أيضا على الرضاعة الطبيعية.