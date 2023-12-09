يبدو أن الحزن لا يزال يسيطر على الوسط الفني خلال هذه الأيام، فبعد وفاة الفنان أشرف عبد الغفور والمنتجة ناهد فريد شوقي، توفيت والدة زوجة الفنان مصطفى خاطر.

وفاة حماة الفنان مصطفى خاطر

حيث أعلن “خاطر” عن الخبر عبر “استوري” حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“: “توفيت حماتى أم محمد هلال ادعو لها بالرحمة والمغفرة”، وشيعت جنازتها عصر اليوم بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد”.

آخر أعمال مصطفى خاطر

وعرض للفنان مصطفى خاطر، في شهر رمضان الماضي، مسلسل كشف مستعجل الذى عرض على منصة watch it، وشاركه في البطولة كل من، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى.

وتدور أحداث مسلسل “كشف مستعجل” في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها “الشيف يوسف” برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي “سهام عز الرجال”، بعد أن يخطب شقيقته “عاليا” ويعيش سهام في مأساة مع زوجته “لي لي” مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

مسلسل “البيت بيتي”

وانتهى مصطفى خاطر مؤخرًا من تصوير الجزء الثاني من مسلسل “البيت بيتي” والذي يعيد خلاله التعاون مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة “شاهد”.

تدور أحداث مسلسل “البيت بيتي” في إطار من الكوميديا والرعب حيث يجبر بينو على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه لمغامرات مرعبة.

وحقق الجزء الأول من المسلسل الذي عرض على منصة “شاهد” في شهر مايو من العام الماضي نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات مرتفعة، جعلت الجهة المنتجة تسارع بإنتاج جزء ثاني من العمل.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان مصطفى خاطر الفنية كانت بفيلم “رمسيس باريس” الذي شارك بطولته الفنانة هيفاء وهبي وعرض بموسم عيد الفطر الماضي.

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