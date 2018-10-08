بعد نفي الزواج… والد هنا شيحة يؤكد وجود علاقة بين ابنته واحمد فلوكس

نفى الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد هنا شيحة، الجدل المثار حول ارتباط ابنته بالفنان أحمد فلوكس، بعد انتشار أنباء عن زواجهما بسبب الصور التي جمعتهما سوياً مؤخراً.

وقال شيحة في تصريحات صحفية أنه لم يحدث كتب كتاب أو خطوبة، ولكن بالفعل أحمد تقدم لخطبة هنا، ولم تحدث أي خطوة حتى الآن.

وكان احمد فلوكس قد نفى الخبر الذي نشرته احد المواقع الفنية المصرية عن زواجه من هنا شيحة خلال مداخلة هاتفية فى أحد البرامج،وقال :”أبويا كلمنى وقال لى صارحنى يا ابنى أنت اتجوزت ولا لأ” وتابع ” “هذا مستوى متدنٍ فى نوعية الأخبار التى يتم عرضها فى المواقع، ومش هخبى خبر زواجى لأن الزواج إشهار”.

غير ان جمهور النجمين فؤجى صباح أمس الأحد بقيام الفنانة هنا شيحة بنشر صورة تجمعها بالفنان أحمد فلوكس، واكتفت بالتعليق عليها بـ 3 قلوب حمراء، لتنهال المباركات على الصورة الأمر الذى أكد مرة أخرى لجمهورها أن هناك بالفعل علاقة تجمعها بفلوكس ربما يكون زواج فعلياً، وكأنها تريد أن تنفى تصريحات الفنان أحمد فلوكس ووالده الفنان فاروق فلوكس الذى نفى هو الأخر هذه الزيجة تماماً.