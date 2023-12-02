بعد تصدرها الترند بعد خبر زواجها من ثري سعودي، استمرت الفنانة ياسمين صبري في تصدر الترند ومحركات البحث بعد ظهورها بفستان الزفاف على البوستر الدعائي لفيلمها الجديد “أبو نسب“

حيث كشفت شركة “سينرجي” عن الملصق الدعائي الرسمي لفيلم “أبو نسب”، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي المصرية بتاريخ 21 ديسمبر المقبل، وفي جميع دول العالم بتاريخ 28 ديسمبر.

ياسمين صبري بفستان فرح على بوستر فيلم “أبو نسب”

وظهر في بوستر فيلم أبو نسب، ارتداء الفنانة ياسمين صبري فستان زفاف أبيض وتحمل باقة ورد، ويجلس جانبها الفنان محمد إمام مرتديًا بدلة زفاف، وفي خلفهما الفنان ماجد الكدواني ويحمل مسدسًا ويوجهه نحو الأخير.

ياسمين صبري تنفي خبر زواجها

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة ياسمين صبري، على نفي أنباء زواجها سرا، التى اتنشرت خلال الأيام القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها إذا تزوجت ستعلن.

كتبت ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «أكس»: «دي من المرات القليلة جدًا اللي رديت فيها على أي شائعة متداولة، أنا لست متزوجة، والشائعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة»

وأضافت ياسمين صبري: «أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج، أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة شائعات ليس لها أي أساس من الصحة».

أبطال فيلم أبو نسب

وتنتظر النجمة ياسمين صبري، عرض فيلمها الجديد «أبو نسب»، المقرر عرضه خلال الشهر المقبل، الذي يجمعها بالفنان محمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، وعلاء مرسي، العمل من تأليف أيمن وتار، ومن إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم «أبو نسب»، في إطار كوميدي حول شخصية طبيب محمد إمام، يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشكلات التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

محمد إمام وياسمين صبري

فيلم أبو نسب هو العمل السينمائي الثالث لـ محمد إمام وياسمين صبري، بعدما قدما سويًا فيلم جحيم في الهند عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، بجانب فيلم ليلة هنا وسرور عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري عند عرضهما وأيضًا على شباك التذاكر.

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