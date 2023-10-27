تلاحق شائعات الزواج نجمات الفن والمشاهير من حين لأخر على منصات مواقع التواصل، ولم تسلم منها الفنانة القديرة بوسي.

حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بأنباء زواج بوسي أرملة نور الشريف التي تقترب من السبعين عاماً.

بوسي تنفي شائعة زواجها

من جانبها، قالت الفنانة بوسي في وقت سابق إن شائعات زواجها من الفنان فاروق الفيشاوي «سخيفة ومن ناس مرضى»، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن «كل شئ أصبح مباح في هذا الزمان».

وأضافت «بوسي» عبر صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»: «زواجي من الزميل العزيز فاروق الفيشاوي إشاعة سخيفة من ناس مرضى، وأقول هل هذا زمان كل شئ فيه مباح من أجل المادة أو الشهرة، على الأقل احترموا جلال هذا الشهر الكريم».

بوسي

وولدت صافيناز قدري الشهيرة ببوسي في حي شبرا بالقاهرة عام 1953، حصلت على بكالوريوس التجارة عام 1977 وتزوجت من الفنان نور الشريف منذ عام 1972، وأنجبت منه سارة ومي.

بدايتها الفنية كانت في سن مبكرة، حيث شاركت في مسلسل جنة الاطفال وهي في العاشرة من عمرها، لها تاريخ فني كبير وشاركت في الكثير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، أبرز أدوارها في التلفزيون كان مسلسل خالتي صفية والدير.

قصة حب بوسي ونور الشريف

يُشار أن الفنان نور الشريف تزوج من الفنانة بوسي مرتين، حيث تزوجها لفترة طويلة على خلاف معظم الزيجات في الوسط الفني، لكن الطلاق كان بانتظارهما في عام 2006 م لأسباب لم يفصح هو عنها ولا هي أيضا. واستمر الطلاق قرابة 8 سنوات مرض خلالها الفنان نور الشريف، وعادت إليه بوسي مرة أخرى في آواخر العام 2014، ولهما إبنتين هما: سارة ومي.

نور الشريف قدم مع زوجته بوسي سلسلة كبيرة من أشهر أفلام السينما المصرية التى طلا على جمهورهما سوياً من خلالها، يعد أبرزهم فيلم “حبيبي دائمًا” الذي يعد من أفضل الأفلام الرومانسية في السينما، والذي جسده العاشقان نور الشريف وبوسي، وحاز نجاحًا كبيرًا، خصوصًا وأن الحب بينهما لم يكن على الشاشة فقط، بل سنوات طويلة من العشق والغرام، حيث وقع الشاب في غرام الصغيرة بوسي، واعتبرها حبيبته المدللة، واعتبرته أستاذها وسندها، وتزوجا عام 1972م.

توفي الفنان نور الشريف في يوم الثلاثاء في 11 اغسطس 2015 في القاهرة بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة عن عمر يناهز 69 سنة. وتم تشييع جثمانه يوم الأربعاء 12 اغسطس 2015 من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

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