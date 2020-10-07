تحل الفنانة شمس الكويتية ضيفة على الحلقة المقبلة من برنامج (قعدة رجالة)، في موسمه الثالث، والتي ستعرض يوم السبت المقبل 10 أكتوبر.

وواجه الرجال الثلاثة نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ نجيب، كل أنواع الردود، بدايةً من الدبلوماسية، وحتى الصراحة المطلقة، حيث قالت على الرجل الذي ينتقد ملابس المرأة بأن لديه سعار جنسي، وأن لا نعطي لمن ليس برجل حقيقي حجمًا،

وكانت الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ قد صدمت متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية، في الحلقة السابقة من “قعدة رجالة”، مشيرة الى أن الرجل يعيش عالة على المرأة ويتعامل معها على أنها لا قيمة لها، ويحاول السيطرة عليها بحجة أنه الرجل واصفة هذا الرجال بأنه “نطع” وأنه لا فائدة منه في الحياة سوى أنه يتبرع بـ”حيواناته المنوية” للإنجاب فقط، وليس له أي دور آخر بالحياة، وذلك في إطار تجسيده لشخصية الرجل الذي يرى في نفسه القوة وأنه المسيطر على المرأة.

ويعتبر برنامج قعدة رجالة هو أولى الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة.

وقد أطلق الموسم الثالث من “قعدة رجالة” مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحياناً مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.