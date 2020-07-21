أجرت الفنانة ” عفاف مصطفى ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” التاسعة ” على خلفية المنشور الذي نشرته مؤخرا عبر أحد حسابتها على مواقع التواصل الإجتماعي تهاجم فيع الفنان ” عبد الرحمن أبو زهرة ” متهمة إياه بالتعالي والتنمر على الممثلين .

وقالت عفاف مصطفى إنها كتبت هذا المنشور في ساعة غضب وأنها كانت تعمل على تصفية حساب لمواقف تذكرتها ولكن الأمر تطور بشكل كبير بسبب الجمهور العريض له مبدية إعتذارها عن ما بدر منها .

فقالت : ” أنا اتمسح فيا الأرض من خلال جمهوره اللي بيحبوه وده طبعا شيء صحي جدا يعني دخلوا سووني على الجنبين .. أنا بقالي أربعة أيام ما بنامش والله العظيم ما بنام نهائي مكنتش أعرف إن الموضوع هيكبر كده ” .

وتابعت : ” أنا فى سن الستين ومعنديش صحة للشهرة فى هذا السن .. حبيت أخد بتارى فربنا جزانى وده درس ليا لا يمكن أن أنساه ” .

وأشارت عفاف مصطفى إلى أن هذا الأمر تسبب لها في مشكلة مع إبنتها التي اتخذت موقفا ضدها معتبرة ما قامت به والدتها خطأ كبيرا .. كما تواصل معها الفنان ” أشرف زكي ” نقيب المهن التمثيلية في مصر مطالبا إياها الرجوع في كلامها فقامت بحذف المنشور على الفور .

وأضافت : ” أنا مكنتش أعرف كلمة تريند يعني إيه لغاية ما زميل دخل هاجمني وقاللي خلاص ركبتي التريند .. لغاية ما بنتي قالتلي تريند يعني العالم كله بيتكلم عليكي .. وأنا اتضايقت علشان هو زعل مني ” .

وقالت عفاف مصطفى وهي متأثرة : ” الأستاذ كتب بوست قال حسبي الله ونعم الوكيل الكلمة دي ضايقتني ووجعتني جدا وبعتذر منه ده راجل محترم ” .

واعتذرت من ابنتها ياسمين وهي تبكي وطلبت منها أن تصالحها قائلة : ” كده كفاية مقاطعاني .. بنتي إما بتعيط أو ما بتردش عليا أدخل عليها أوضتها تصرخ وتفولي تسيبيني .. أنا موجوعة عليها إزاي وصلتها لحالة الانهيار ده وأنا مش قصدي ” .