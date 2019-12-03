الصفحة الرئيسية فن بعد وصفها بـ “العصعوصة”.. احلام تسأل: “يعني ايش؟”

بعد وصفها بـ “العصعوصة”.. احلام تسأل: “يعني ايش؟”

بواسطة -
0 0
احلام في سلطنة عمان

احلام في سلطنة عمان

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة الاماراتية احلام اثناء تواجدها في دار الأوبرا السلطانية مسقط حيث ظهرت بإطلالة جديدة تتناسب مع المكان.

غير ان احلام استغربت وصفها من قبل البعض على تويتر بـ “العصعوصه احلام” لترد متسائلة: “يعني ايش؟”.

 

وقد تفاعل متابعو احلام مع التغريدة مؤكدين ان كلمة “عصعوصة” تشير الى النحافة.

وكانت احلام قد نشرت مقطع فيديو من بروفات حفلها المرتقب وعلقت قائلة “بسم الله بدئنا بروفات اليوم الثاني لحفلي ب دار الأوبرا السلطانية مسقط تجهيزات رائعه تليق بجمهوري ومسرح كل ما يقال عنه عظيم شكراً 🌹🙏🏻 انتظركم واتمنى اكون عند حسن ظنكم فيني بنت زايد”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

بسم الله بدئنا بروفات اليوم الثاني لحفلي ب #دار_الأوبرا_السلطانية_مسقط تجهيزات رائعه تليق بجمهوري ومسرح كل ما يقال عنه عظيم شكراً @roh_muscat @kamil_alsaid 🌹🙏🏻 انتظركم واتمنى اكون عند حسن ظنكم فيني #بنت_زايد 🇦🇪

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.