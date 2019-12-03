بعد وصفها بـ “العصعوصة”.. احلام تسأل: “يعني ايش؟”

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة الاماراتية احلام اثناء تواجدها في دار الأوبرا السلطانية مسقط حيث ظهرت بإطلالة جديدة تتناسب مع المكان.

غير ان احلام استغربت وصفها من قبل البعض على تويتر بـ “العصعوصه احلام” لترد متسائلة: “يعني ايش؟”.

وقد تفاعل متابعو احلام مع التغريدة مؤكدين ان كلمة “عصعوصة” تشير الى النحافة.

وكانت احلام قد نشرت مقطع فيديو من بروفات حفلها المرتقب وعلقت قائلة “بسم الله بدئنا بروفات اليوم الثاني لحفلي ب دار الأوبرا السلطانية مسقط تجهيزات رائعه تليق بجمهوري ومسرح كل ما يقال عنه عظيم شكراً 🌹🙏🏻 انتظركم واتمنى اكون عند حسن ظنكم فيني بنت زايد”.