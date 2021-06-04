توجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالشكر لكل من قدم لها واجب العزاء بفقدان حماتها السيدة جمال بديع نهرا، وذلك في تدوينة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمنت نانسي عجرم للمتابعين أن لا يدق الحزن بابهم ، معبّرة عن ألمها لخسارة الأحباب،
وكتبت نانسي عجرم في تدوينتها: “شكر كبير لكل صديق و قريب ذكرنا و شاركنا بهالوقت الصعب. إنشالله الحزن ما بدق باب حدا. المهم يضل الإيمان كبير رغم ألم خسارة الأحباب، و الحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن”.
وكانت قد توفيت السيدة جمال بديع نهرا، أرملة ميشال طانيوس الهاشم، والدة الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، يوم 28 أيار/مايو الماضي.وقد إعتذرت عائلة الفقيدة عن تقبل التعازي، نظراً للظروف الصحية الراهنة وحرصاً على سلامة الجميع،