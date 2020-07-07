أجرى الفنان المصري ” يحيى الفخراني ” مداخلة هاتفية مساء يوم الأحد الماضي لبرنامج ” الحكاية ” مع الإعلامي ” عمرو أديب ” نعى من خلالها رحيل الفنانة ” رجاء الجداوي ” .

وأعرب يحيى الفخراني عن حزنه الشديد لرحيلها ولما تعرضت له رجاء الجداوي من تنمر بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وما سمعه قد تردد عنها على السوشيال ميديا .

فقال : ” أنا اتقهرت .. دي بالذات مكنش ينفع يحصل معاها كده ” .

وأضاف إنه يعتبر أن الوسط الفني أسرته الكبيرة منذ دخوله مجال التمثيل وأنّ الفنانين بالنسبة له عائلته مثل أمه وأخته وابنه وليس من الطبيعي أن يتنمر أي أحد على فنان يحبه .

كما أشار إلى أنه أوصى أولاده وعائلته بأن لا يأخذوا أي أموال من الدولة في حال مرضه قائلا : ” أنا لو أصبت بمرض سيتكلف علاجه الملايين وأنا لا أملكها فلا تأخذوها من الدولة ” .

وأكد يحيى الفخراني علي إنه يستطيع الإنفاق على نفسه وأنه ميسور الحال وفقا لتصريحاته بينما هناك كثيرون لا يستطيعون ذلك وبالتالي هم أولى بالعلاج علي نفقة الدولة .