احتفل الفنان المصري ”مصطفي خاطر” يوم أمس السبت بزفاف شقيقته ”إسراء” علي ”أحمد بسيط” شقيق الفنان ”مصطفى بسيط” في حفل أقيم بحديقة أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر ، وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن جاء من بينهم: عمر متولي، وكريم عفيفي، محمد عبد الرحمن، كما شهد الحفل حضور الفنان محمد أسامة الشهير بـ “أوس أوس” مع زوجته، بالإضافة إلى سارة درزاوي، ووائل عوني، وأحمد فهيم .

وركز متابعون فور تداول صور حفل الزفاف على زوجة أوس أوس الذي يعد أول ظهور لها بعد وفاة ابنها الطفل بشكل مفاجئ مؤخرًا وهو بعمر الثلاثة شهور، ولفت معلقون حالة الحزن التي تسيطر على ملامحها، كما أنها ارتدت بدلة سوداء وهو ما اعتبره الجمهور بأنها ما زالت في حالة الحداد.

صورة جماعية من حفل زفاف شقيقة “مصطفي خاطر” تشهد ظهور أوس أوس وزوجته

وكان أوس أوس سابقاً، قد حسم الجدل بشأن سبب وفاة ابنه الرضيع “علي”، وقال إن الوفاة كانت طبيعية، نافيًا ما تردد عن تعرضه لحادث في المنزل تسبب في وفاته، “وقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا على يا حبيبي.. متتعزش على اللي خلقك”، مضيفًا: “الوفاة طبيعية كان نايم وزي الفل، ربنا يصبرنا على فراقك”.”

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أسامة “أوس أوس” الدرامية، “مسلسل 2 في الصندوق”، الذي شارك في موسم مسلسلات رمضان 2020، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، وشاركه البطولة، حمدي الميرغني، حجاج عبد العظيم، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم.