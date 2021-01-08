فاجأت الفاشينيستا الكويتية شوق الهادي، جمهورها بإعلانها عن تعرضها للعنف الجسدي من والدها، مؤكدة أنها كانت في احتياج شديد لحنان الأبوة، مبينة أنها تعقدت من الكثير من الأشياء بسببه.

تأتي تلك التصريحات من خلال البرومو الترويجي الذي كشف عنه الإعلامي الكويتي صالح الراشد، والذي سيستضيف فرح الهادي عبر برنامجه “سندريلا”، الذي يعرض عبر شاشة atv الكويت، ولاقى رواجًا واسعًا حيث تداوله رواد التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن صدمتهم من هكذا اعترافات.

وقالت شوق الهادي في أول ظهور لها بعد وفاة طليقها بدر الماص، والذي عاشت بسببه فترة حزن واضحة: “كنت بس محتاجة حنان الأبوة تعرضت لعنف جسدي وللحين متقعدة من أشياء بسبب أبوي والشخص اللي يفقد شيء يحس بقيمته”.

وتلقت شوق الهادي رسائل من بعض المتابعين للبرنامج، أحدها جاء فيها: “كل عام وإنتي بخير يا لمطلقة”، كما تحدثت عن الكثير من أمور حياتها الخاصة.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع البرومو من خلال التعليقات التي تركوها مؤكدين أن تلك الحلقة ستكون قوية، وأشاروا إلى أنهم في انتظار عرضها عبر الشاشة، فيما أثنى البعض على “اللوك” الجديد الذي ظهر به صالح الراشد مطالبينه بأن يستمر هكذا.