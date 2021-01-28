أعلنت المخرجة ” دينا واصف ” زوجة الفنان ” سيف عبد الرحمن ” عن وفاة نجلهما الشاب ويدعى ” أحمد ” إثر حادث سير يوم أمس الأربعاء في منشور لها عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” .

فجاء في المنشور : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. أحمد إبني في ذمة الله .. سوف تقام صلاة الجنازة عند صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة اليوم ” .

كما نعى الفنان سيف عبد الرحمن وفاة إبنه عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” فكتب في تعليقه على صورة للفقيد قائلا : ” ألف رحمة ونور عليه .. في جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله ” .

وقال سيف عبد الرحمن في تصريحات صحفية لجريدة الوطن أنه تم تشييع الجثمان بعد ظهر اليوم الخميس .

وعن الحادث أشار إلى أن نجله أحمد كان قد خرج برفقة زملائه إلى أحد الملاعب للعب مباراة كرة قدم وبعد الانتهاء منها وخلال عودته إلى منزله صدمته سيارة ميكروباص بسرعة كبيرة ليفارق الحياة في الحال .

يذكر أن في عام 2014 كان فقد الفنان سيف عبدالرحمن نجله الضابط ” كريم ” من زوجته الفنانة ” رجاء حسين ” إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء قيادته سيارته عن عمر ناهز 43 عاما .