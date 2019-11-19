بعد وفاة نجله .. نقابة الممثلين تكشف مصير مقتنيات أحمد زكي

في مداخلة هاتفية لنقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها ” القاهرة الآن ” على قناة ” العربية الحدث ” كشف عن مصير مقتنيات وتراث النجم الراحل أحمد زكي بعد وفاة إبنه هيثم .

وأكد أشرف زكي على إنه لا يتحدث عن الإرث المادي سواء كان أموال وعقارات وهو الذي يحق فقط لأفراد أسرته وإنما يتحدث عن مقتنيات أحمد زكي من الملابس والإكسسوارات والأدوات التي استخدمها في أدواره في أعماله الفنية .

وأشار إلى أنه منذ وفاة هيثم أحمد زكي وبدأت النقاشات حول مصير هذه المقتنيات .. لافتا إلى أن الكاتب الكبير ” وحيد حامد ” تحدث معه في هذا الشأن أيضا قبل أيام لكي يتم جمع هذه المقتنيات ووضعها في مكتبة الإسكندرية أو جمعها في مكان ما أو متحف بالتنسيق مع وزارة الثقافة لتكون متاحة للجمهور .

وقال أشرف زكي : ” النقابة بدأت البحث عن مقتنيات أحمد زكي فضلا عن الملابس والإكسسوارات التي استخدمها في السينما والأفلام والمسلسلات .. كلنا حريصون على الحصول على تلك الأشياء من أجل وضعها في مكتبة الإسكندرية أو في متحف مخصص لعشاق ومحبي الفنان الراحل ” .

وأضاف : ” أحمد زكي قدم العديد من الأدوار من رئيس جمهورية لحارس عقار ولديه العديد من الملابس والإكسسوارات التي استخدمها في تلك الأدوار .. ومقتنيات الفنان الراحل جزء من ثروات وتراث مصر لأنه لم يكن ملك نفسه بل ملكا للعالم العربي أجمع ” .

وتحدث أشرف زكي عن إنه تحدث مع المحامي الخاص برامي عز الدين بركات الأخ غير الشقيق لهيثم زكي وطلب منه ألا يتم فتح الشقة التي كانت ملكا لأحمد زكي ومن بعده ابنه هيثم إلا في وجوده لكي يتم حصر هذه المقتنيات مضيفا : ” قولت له إحنا مش عايزين أي حاجة غير الحاجات دي .. وهو وعدني مشكورا إن ده هيحصل ” .

كما كشف ” حسن البنا ” طبيب وصديق الفنان الراحل أحمد زكي عن أن مقتنيات الفنان الراحل تشمل شهادات تقدير وجوائز حصل عليها عن أفلامه وأعماله الفنية .. وجميع سيناريوهات الأفلام التي قام ببطولتها أو التي عرضت عليه ولم يشارك بها .

كما إنه احتفظ بملابس أفلام أحبها مثل ” البيضة والحجر ” و” البيه البواب ” و” ناصر 56 ” .. وأن هيثم أحمد زكي تصرف في بعض مقتنيات والده أثناء إجرائه تغييرات في شقته .