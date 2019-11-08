بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. تعرفوا على كيفية الوقاية من الإصابة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية

توفى الفنان المصري هيثم أحمد زكي، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى وفاته عن عمر يناهز 35 عاما، ولم يكن أول الفنانين الذين توفوا إثر مثل هذا الهبوط الحاد.وكان الفنان المصري والمذيع عمرو سمير تعرض لنفس المأساة عام 2017 وتوفي بسبب الهبوط الحاد في الدورة الدموية بعد انتهائه من أداء التمارين الرياضية كما الفنان هيثم زكي.

وهناك مسببات عديدة للإصابة بالهبوط، لكن توجد طرق للوقاية، منها تناول كميات كبيرة من الماء، والتنفس العميق لمدة دقائق قبل النهوض من السرير، بالإضافة إلى رفع الرأس قليلا عن مستوى الجسم أثناء النوم، لتجنب الإصابة بالهبوط الحاد. كما توجد خطوات أخرى يمكن الاستعانة بها، مثل تناول الوجبات الغذائية الصحية، للحفاظ على نشاط الجسم، والإكثار من تناول الخضار، والدجاج منزوع الجلد، والفواكه، والحبوب الكاملة، والأسماك، خاصة للرياضيين الذين ينقطعون عن تناول المياه لفترات طويلة للحفاظ على ظهور العضلات في الجسم.

والهبوط الحاد في الدورة الدموية، هو انخفاض مستوى تدفق الدم، ما يجعل الإنسان يشعر بالتعب والدوار، نتيجة إما فقدان كميات كبيرة من الدم في حال الإصابة بجرح، أو ضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية، وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض الضغط المفاجئ.