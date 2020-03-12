بعد ياسمين صبري.. نرمين الفقي تشعل انستغرام بهذه الحركة الرياضية!

شاركت الفنانة المصرية نيرمين الفقى متابعيها بمقطع فيديو جديد لها من الجيم.

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وظهرت نيرمين الفقى فى مقطع الفيديو مع المدرب الخاص ، وهى تقوم ببعض التمارين الصعبة من خلال رفع قدميها على الحائط، وهو ما اعتبره الجمهور تحديا للفنانة ياسمين صبرى بعد نشرها صورة فى الجيم اثارت الجدل.

وكانت ياسمين صبري قد نشرت، صورة لها أثناء تأدية تمرين “فتح الحوض”، وذلك أثناء تواجدها داخل صالة الجيم.