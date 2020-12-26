انضم الفنان أمير كرارة ، إلى قائمة الفنانين المصريين المصابين ب فيروس كورونا ، ليلحق بالفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي التين اعلنتا عن إصابتهما بالفيروس، مؤخرًا.

وكشف امير كرارة تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنه عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك وقال، في تصريحات صحفية، إنه أعاد مسحة كورونا، مساء امس الجمعة، داخل معمل آخر بعد أن جاءت نتيجة تحليل المسحة الأولي سلبية، مضيفا أنه فوجيء بإيجابية المسحة الثانية.

وأوضح أمير كرارة أنه لا يعاني من أي أعراض علي الإطلاق رغم إيجابية المسحة، ولكنه بدأ الالتزام بإجراءات العزل المنزلي قائلا: “الحمد لله.. ربنا يستره”.

وتأتي إصابة أمير كرارة بفيروس “كورونا” المستجد، بعد إعلان الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل والاعلامي وائل الابراشي مؤخرا عن إصاباتهم بالوباء العالمي.