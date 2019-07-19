بعد 10 سنوات من انفصالهما.. ماجد المصري يكشفُ سرّ نشر طليقته صور زفافهما!

وأكّد ماجد المصري، أنّ سبب نشر طليقته صورة زفافهما، بعد انفصال دام 10 سنوات، يأتي في إطار ترويجها لعمل فنّيّ تقوم به حاليًا، موضحًا، أنّه لا يعرف التّفاصيل الخاصّة بهذا الأمر.

وبالتواصل مع الفنانة منى إش ش، ابنة الموسيقار المصريّ الكبير، حسن إش إش، لمعرفة أسباب نشر الصّور، وأوضحت أنّها جمعها بالفنان ماجد المصري، العديد من الحفلات الغنائيّة، والأعمال الفنيّة على مدار 14 عامًا، لافتًة إلى أنّها رأت أنّ هذه الفترة مناسبة، لتوثيق هذا التّاريخ.

وأشارت منى، إلى أنّها جمعهما دويتو شهير، بعنوان “منى وماجد” في التّسعينيّات، ولذلك تعمل على توثيق هذه المرحلة في كتاب يحمل نفس الاسم على أنْ يخرج للنور، خلال الأربعة أشهر القادمة.

مضيفًة، أنّها ستطرح حلقات مدّتها دقائق عبر اليوتيوب، حتى تتيح لمن لم يقرأ الكتاب الاطّلاع على “الدويتو” عبر الإنترنت.وأضافت المطربة المصريّة، أنّها ستكتب قصّة حياتها الفنيّة التي هزّت أرجاء الوطن العربيّ، في التسعينيات، ولم يعاصرها أجيال الشّباب، حيث كانا أكبر وأقوى دويتو، ويعتبر الوحيد الموجود في الوطن العربيّ.

وردًا على الانتقادات التي وُجّهت إليها، بسبب نشرها للصّور، وإثارتها الجدل حول عودتها لطليقها، بعد انفصال دام سنوات، فقالت: “لم يحدث عودة إطلاقًا، لأن مواقع التواصل الاجتماعي ليس لديها سوى الشائعات، ولكن ما يجمعني بماجد المصري كل مودة واحترام، حتى أنني كنت أقول والد أبنائي وبسبب الشائعات اضطررت أن أقول زوجي السابق”.

يُذكر، أنّ الفنان ماجد المصري، والمطربة منى إش إش، احتفلا قبل أيام بزفاف ابنهما “أحمد” في السّاحل الشّماليّ، وسط حضور عدد من أصدقائهما، من داخل الوسط الفنّيّ وخارجه، منهم: أكرم حسني، ولوسي، ووليد، منصور وبوسي شلبي، ووفاء عامر، وزوجها المنتج، محمد فوزي.