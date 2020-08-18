طرحت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” ألبومها الجديد ” صاحبة رأي ” يوم أمس الإثنين في جميع فروع متجر ” فيرجن ” بدولة الإمارات .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من غلاف الألبوم الموجود مع الإسطوانة الخاصة به والذي تضمن رسالة من إليسا لشركة روتانا تعلن من خلالها إنفصالها عن الشركة .

حيث أشارت إليسا إلى أن هذا الألبوم هو الأخير مع الشركة واصفة مغادرتها بأنها كانفصال الإبنة عن منزل والدها من أجل أن تبني منزلها الخاص وتستقل بحياتها .

وعن توقيت إصدارها للألبوم على الرغم من الأحداث التي شهدها عام 2020 وآخرها انفجار مرفأ بيروت قالت إليسا إنها كانت ترغب في استثمار عملها في نشر الأمل وأن تثبت للعالم أن لبنان مصدر السعادة والسلام في العالم .

وحرصت على تقديم الشكر لكل فريق العمل الذي عمل معها من روتانا خلال السنوات الماضية .

كما وجهت رسالة خاصة ل ” سالم الهندي ” الرئيس التنفيذي لشركة روتانا قائلة : ” لطالما كنت عرّاب كل هذه النجاحات .. حوّلت كل الصعاب التي واجهتنا إلى إمكانيات .. لا أستطيع شكرك بما فيه الكفاية .. بفضل دعمك عدة أحلام تحققت وأبصرت النور ” .

وبكلمات مؤثرة كشفت إليسا عن تعرضها للتنمر والنقد في بداية حياتها الفنية وأنها قررت من خلال هذا الألبوم استحضار الذكريات التي مرت بها عبر العشرين عاما من مسيرتها من خلال صور البوستر لتثبت أن تلك الانتقادات لم تكسرها بل على العكس جعلتها تواجه كل شيء بقلب قوي .