أطلق الفنان المصري محمد عطية أغنيته الجديدة “ترقص” على طريقة الفيديو كليب، بالقول “الكليب ده ليه معزة خاصة جدا عندي لعدة أسباب”.

وتحدّث عطية عن هذا العمل بالقول “دي أول حاجة اعملها سوا أنا وخطيبتي ميرنا الهلباوي من ساعة ما عرفنا بعض. تاني حاجة معايا في الكليب اخويا وحبيبي أنطوني توما اللي تقريباً بنطلع مع بعض في كل كليبات بعض. وتالت حاجة اني رجعت اشتغلت فيه مع سينتيا كرم”.

وقد أثار هذا العمل إهتمام روّاد مواقع التواصل الإجتماعي لأنو يجمع بين محمد عطية وسينتيا كرم بعد مرور 18 سنة على ظهورهما الأوّل في برنامج ستار أكاديمي.

وكان محمد عطية قد أعلن عن هذا التعاون مع سينتيا كرم بالقول ” بعد ستار اكاديمي وبعد اكتر من 15 سنة، أوّل مرة أشتغل مع سينتيا من احلى الناس واكثرهم طيبة وجدعنة… دي اول حاجة نعملها سوا انا وسينتيا من وقت اغنية “جايي الحقيقة”. قد ايه انا مبسوط اني رجعت اشتغل معاها”.