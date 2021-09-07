عندما يظهر طفل أو طفلة فيلم أو مسلسل أو مسرحية غالباً ما ينجحون في لفت الانتباه سواء بسبب الأداء أو حتى الشكل الذي يظهرون به، مع وجود السوشيال ميديا أصبح من السهل الوصول إلى بعض الأطفال الذين ظهروا في أعمال فنّية منذ سنوات، هذا ما حدث مع “كريم الوكيل” الطفل الذي ظهر بـ “مسلسل الحقيقة والسراب”، بطولة “ فيفي عبده ” والفنان “يوسف شعبان” الذي تم عرضه في عام (2003)م.

حيث تداول مجموعة من مستخدمي موقع التواصل فيسبوك، صورة حديثة للطفل كريم الوكيل الشهير بـ “ أيمن ” طفل مسلسل الحقيقة والسراب بعد مرور 18 عاماً علي عرضه، بعدما صار شابًا في عقده الثالث، وأثارت الصورة حالة من الجدل بين روّاد مواقع التواصل بسبب تغير ملامحه. وتفاعل عدد كبير من الروّاد مع تلك الصورة.

ويُذكر أن الفنان الشاب كريم الوكيل شارك في عدة أعمال فنية من بينها فيلم «حالة حب» ومسلسل «الحقيقة والسراب» ومسلسل «يوميات ونيس الجزء السادس»، ومسلسل «لنت بنوت».

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وفي تصريحات خاصة كشف الشاب كريم الوكيل، عن أول رد فعل له عندما شاهد صوره على صفحات السوشيال ميديا .

و قال كريم الوكيل : اكيد دي حاجه خلتني مبسوط ان الناس لسه فاكراني و اني عملت حاجه كويسه عجبت الناس و مكنتش متوقع تصدر التريند .

و تابع كريم : انا اخترت مجال تاني، وبقيت شغال ف شركه براند موبايل في مصر مسئول ماركتينج ، وكان السبب الرئيسي الذي دفعني لترك المجال هو أن التمثيل في سن صغير يجعلك من الصعب أن تعبر مرحلة بين الطفولة و الشباب، بالأخص كمان كان ليا اصحاب لي من سني كنا شغالين سوا زي شرنوبي وأحمد مالك و هادي خفاجه كلنا سن واحد بس انا و هادي مكملناش في المجال.

أما عن عودته للتمثيل فأجاب كريم أنه من الصعب في الفترة الحالية خاصة أن العديد من زملاؤه في الوسط يجدون صعوبة في اختيار أو الحصول على أدوار مناسبة لهم.

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