لم تعن لها النجومية والأضواء شيئاً عندما وقعت في قصة حب قوية، جمعتها مع الشاعر السعودي ​سعود الشربتلي​، الذي إختطفها من عالم الفن في قمة توهجها، وإعتزلت بعدها تاركة رصيداً من الأعمال الجميلة منسوخة في ذاكرة التسعينيات.

إسمها بالكامل ​جيهان نصر​ عيسى، من مواليد 4 أيار/مايو عام 1972، وحصلت على بكالوريوس رياض الأطفال، ودخلت عالم التمثيل من خلال الإعلانات، ثم إتجهت الى التلفزيون.

أعمالها

بمجرد ظهورها في التسعينيات، تنبأ لها الكثيرين بأن تكون خليفة الممثلة المصرية شريهان على الشاشات بسبب جمالها الملفت، لكن مسيرتها الفنية لم تكتمل.

البداية كانت بفيلم “زوجة رجل مهم” في مشهد صغير، وشاركت أحمد زكي وميرفت أمين النجاح، الذي حققه الفيلم، وكان بمثابة إنطلاقة قوية لها.

وقدّمت جيهان نصر خلال مسيرتها الفنية 17 فيلماً سينمائياً، منها “الكيت كات” مع محمود عبد العزيز، “ليلة عسل”، “خيال العاشق”، “لعبة الانتقام”، “حلقة الرعب” و”فوزية البرجوازية”.

رصيدها من المسلسلات التلفزيونية بلغ 15 عملاً، كان من أشهرهم الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، “من الذي لا يحب فاطمة؟”، وأيضاً “المال والبنون”، “ألف ليلة وليلة”، “البخيل وأنا”، وكانت المسلسلات سبباً كبيراً في شهرتها وحب الجمهور لها.

وفي رصيدها 61 عملاً من بينهم 4 مسرحيات فقط، هم “المحظوظة”، “المحظوظ وأنا”، “عصفور ودبور” و”أنا والنظام وهواك”.

زواجها من سعود الشرتبلي

تعرفت جيهان نصر على زوجها بعد دور البطولة في مسرحية “المحظوظة”،ـ التي قدمتها في بيروت، وأحاطتها الشائعات التي ربطت بينها وبين بعض رجال السياسة آنذاك، وقيل أنها تزوجت هرباً منهم، لكنها لم تعلّق على الأمر.

وتزوجت من الشاعر والملياردير السعودي سعود الشرتبلي عام 1997، وإعتزلت المجال الفني نهائياً، وأثيرت الكثير من الشائعات حول هذا الزواج نظراً لثراء زوجها.

تفاصيل الزواج وقتها كانت حديث الصحف، وقيل إن زوجها أهداها طائرة خاصة تتنقل بها، حسب ما ذكرته إحدى صحيفة.

كما ذكرت بعض المواقع والصحف أيضاً أنها الزوجة الثانية للشربتلي، الذي يمتلك رصيداً كبيراً من الأغاني الخليجية، وتجمعه صداقات بعدد كبير من النجوم، منهم ​راغب علامة​.

قيل أيضاً أن مهرها كان ملايين الدولارات، وذكرت الصحف حينها أنها حصلت على 5 ملايين جنيه كمهر، وفيلا في ​القاهرة​، ومؤخر قيمته مليون ونصف دولار، فضلاً عن المجوهرات والسيارات، وقصر آخر في لندن، ومبلغ مليون جنيه لوالديها، وكل واحد من أشقاءها.

وفي تصريحات سابقة لها حول عودتها للتمثيل مرة أخرى، قالت جيهان نصر: “كان من الممكن ان اواصل التمثيل الا ان وقت الاعتزال كان قد حان، فأنا متفرغة لبيتي واسرتي واولادي، وتركي للعمل الفني كان قطعيا لا رجعة فيه رغم اعتزازي بمشواري الذي لم يكن طويلا بقدر ما كان مؤثرا”.

وتابعت: “انا تلفزيونية حتى النخاع ومعجبة جدا بكثير من الاعمال التلفزيونية التي قدمت مؤخرا وبالكثير من الوجوه الشابة التي برزت مؤخرا وبشكل يضيف للفن”.

الظهور الأول لجيهان نصر.. بعد 20 عاماً على إعتزالها

بعد إعتزالها سافرت جيهان نصر مع زوجها، ولم تظهر في الإعلام مرة ثانية رغم إستمرار عروض المنتجين عليها.

ورزقت بـ4 أبناء من زوجها سعود الشربتلي، هم سماهر، سيف، سارة وسلطانة”، وتعيش متنقلة بين كندا، لندن، القاهرة وجدة، وتقيم بشكل دائم في لندن.

ظهرتجيهان نصرعبر صور وهي محتفظة بجمالها، على الرغم من إعتزالها منذ أكثر من 20 عاماً، حين تزوّجت من سعود الشربتلي وإرتدت ​الحجاب​.

ولم تظهر منذ زواجها إلا في العام 2015، في صور التُقطت لها في إحدى المناسبات الخاصة، ولا زالت تحتفظ بجمالها الذي عرفها به جمهور التسعينيات.

وكانت أثارتجيهان نصر​ أيضاً جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بظهورها برفقة بناتها، وذلك في حفل الموسيقار المصري ​عمر خيرت​، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2020.

ويُعتبر هذا الظهور هو الثاني لخا مع بناتها، بعد حضورها اعام 2019 مسرحية “​الملك لير​”، وإنتشار صورة لها مع الممثلة المصرية ​هبة مجدي​ من كواليس المسرحية.