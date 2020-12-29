بعد 3 أشهر على إعلان إرتدائها الحجاب وتحديداً في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، من خلال نشرها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة لها ظهرت فيها مرتدية الحجاب وعلّقت بالقول :”اللهم الثبات”، فاجأت الممثلة الجزائرية ​أميرة شرابي​ الجمهور بخلعها الحجاب.

ونشرت الشرابي عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة، صوراً لها ظهرت فيها بدون حجاب.



شرابي هي ممثلة جزائرية إلتحقت بالمعهد العالي للموسيقى في الجزائر، وكانت بدايتها الفنية من خلال السينما عبر فيلم “الأكاديمية” الذي لفت الأنظار إلى موهبتها التمثيلية والغنائية، إذ تم اختيار مجموعة من المواهب الشابة للمشاركة في الأعمال الفنية بمصر، وكانت ضمن الوجوه المختارة فشاركت في بطولة فيلم بعنوان “إلا خمسة”، إخراج هشام علي عبد الخالق، وفيلم بعنوان “تسعة” من إخراج إيهاب راضي كما شاركت في مسلسل “العملية ميسي” للممثل المصري أحمد حلمي، ومسلسلي “اختيار اجباري” و”ليالينا”.



