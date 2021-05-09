أعلن الصحفي والناقد الكويتي ” بشار الجاسم ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن عودة الممثل الكويتي ” نواف العلي ” إلى زوجته الفنانة المصرية المقيمة في الكويت ” هبة الدري ” بعد مرور ثلاثة أشهر على إنفصالهما .

فكتب بشار الجاسم في تغريدته قائلا : ” حصريا .. بعد إنفصالهم .. عودة نواف العلي لزوجتة هبة الدري وأولاده .. ألف مبروك والله يبعد عنكم عيال الحرام .. عودة نواف لهبة ” .

وتفاعل جمهور ومحبي نواف العلي وهبة الدري على التغريدة بشكل كبير مقدمين لهما التهاني على عودتهما إلى بعضهما البعض ومتمنيين لهما السعادة والاستقرار في حياتهما الزوجية .