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بعد 3 أشهر من وفاة والده .. الموت يفجع أحمد الفيشاوي

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كشفت ” ندى الكامل ” زوجة الفنان ” أحمد الفيشاوي ” عن وفاة الشقيق الأكبر للفنان الراحل ” فاروق الفيشاوي ” صباح اليوم الأحد .

حيث نشرت ندى الكامل منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تعلن فيه عن وفاة عم زوجها .

فكتبت : ” عم زوجي الكبير في ذمة الله .. الفاتحة علي روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم ذكي ” .

ولم يكشف عن موعد الجنازة والعزاء حتى الآن .

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع طويل مع المرض .

عم زوجي الكبير في ذمه الله ..الفاتحه علي روحه وارواح من سبقونا ول هيثم ذكي

Posted by Nada ElKamel on Saturday, November 9, 2019

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