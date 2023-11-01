توفيت الإعلامية سارة حسن منذ قليل بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة (إصابتها بسرطان في المخ) منذ شهور عدة نُقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى ودخلت في غيبوبة لمدة 4 شهور.

ولفظت المذيعة المصرية سارة حسن أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى اليوم بعد دخولها في غيبوبة.

رحيل الإعلامية سارة حسن

وكتبت الإعلامية مها بهنسي عبر حسابها الشخصي بـ”فيسبوك“: “البقاء لله.. بعد صراع مرير مع السرطان عادت العزيزة سارة حسن إلى دار الحق.. ربنا يرحمها ويعوضها في جنتها آمين”.

رحيل الإعلامية سارة حسن

وأعلنت الإعلامية سارة حسن عودتها لتلقي العلاج الكيماوي بجرعات مكثفة بعد إصابتها بورم خبيث، وطلبت من جمهورها أن يدعو لها في عام 2022.

وفي عام 2021، أعلنت الإعلامية سارة حسن خضوعها لعملية في المخ من أجل إزالة ورم، وكتبت: “يا رب أنت الشافي العافي، يا رب كمان ساعة هبقي بين إيد ربنا، مفيش أحن منه علينا يا رب.. كل صحابي وإخواتي وحشتوني والله.. لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

رحيل الإعلامية سارة حسن مع طبيبها المعالج

آخر كلمات الإعلامية سارة حسن

في عام 2022، أعلنت الإعلامية سارة حسن أنها عادت لتلقي الكيماوي من جديد، بجرعات مُكثفة، مشيرةً إلى أن السبب هو إصابتها بورم خبيث وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

وكتبت سارة حسن، في منشور سابق لها: «تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث».

وتابعت: «يا رب أنت الشافي العافي يا الله، يا ذا الجلال والإكرام اشفني، وعافني يا رب، ادعولي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم».

سارة تحسن كانت تعاني من سرطان المخ، ورم الدماغ هو نمو للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه، يمكن أن تحدث أورام الدماغ في أنسجة الدماغ، ويمكن أن تحدث بالقرب من أنسجة الدماغ، وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ.

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