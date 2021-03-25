أعلن الفنان ” عمرو محمود ياسين ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة السيدة ” آمال ياسين ” شقيقة والده الفنان الراحل ” محمود ياسين ” .

فكتب عمرو محمود ياسين ناعيا وفاة عمته : ” إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتى آمال ياسين .. أسألكم الدعاء ” .

كما نعت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” رحيل شقيقة والدتها فكتبت قائلة : ” البقاء لله في عمتي الغالية الحاجة آمال ياسين .. إنا لله وإنا لله راجعون .. خالص عزائي للأسرة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ” .

يذكر أن الفنان محمود ياسين كان قد رحل عن عالمنا في شهر أكتوبر من عام 2020 عن عمر ناهز ال 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض .