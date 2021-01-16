طرحت نجمة برنامج ذا فويس كيدز الفنانة العراقية الصغيرة ” ميرنا حنا ” مؤخرا الفيديو كليب الخاص بأغنيتها ” أحن الهم .

ولاقت الأغنية بالإضافة إلى ظهور وإطلالة ميرنا حنا تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور بين ملامحها في الوقت الحالي وما ظهرت عليه أول مرة على مسرح البرنامج منذ 5 سنوات .

حيث أشار المتابعون إلى أن ملامحها قد تغيرت بشكل كبير حيث كانت عند ظهورها في ذا فويس كيدز تبلغ من العمر 12 عامًا وحاليًا 17 عامًا .

يذكر أن أغنية ” أحن الهم ” من كلمات علي رياض وألحان زياد يوسف والتوزيع الموسيقي شيراك تاتوسيان .. وحققت مشاهدات الأغنية حوالي 2 ونصف مليون متابعة .