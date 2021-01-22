تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للشابة العراقية ​هيا حازم​، نجمة برنامج “​ذا فويس كيدز​” والتي شاركت بالبرنامج منذ ما يقرب الست سنوات، ظهرت فيها مرتديةً فستان الزفاف ما أثار التكهنات حول زواجها.

كما تطرق البعض إلى الحديث عن تغير ملامح هيا حازم التي أهلتها لأن تكون شابة تتمتع بقدر كبير من الجمال، على العكس من ظهورها في البرنامج وهي طفلة صغيرة لم تبرز ملامحها الجمالية بعد، فيما توقع البعض أن تلك الصور ربما تكون من عمل ما خاص بها تتحضر له.

غير انه تبين أن الشابة العراقية قررت الإتجاه إلى عالم الموضة، واختارت أن تعمل كعارضة أزياء، والصورة التي انتشرت لها ليست من حفل زفافها، بل من جلسة تصوير لمكياج خاصة بالعرائس.

هيا حازم، هي إحدى المشتركات التي تركت انطباع رائع عند لجنة التحكيم والجمهور بعد أن أدت أغنية الفنانة اللبنانية “نانسي عجرم” والتي حملت عنوان “أعمل عاقلة”.سبب اختيار هيا لهذه الأغنية هو حبها لـ نانسي عجرم التي مثلت أحد أعضاء لجنة التحكيم إلى جانب القيصر كاظم الساهر والنجم المصري تامر حسني.