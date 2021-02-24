قرر صُنّاع مسلسل “نسل الأغراب” تخليد ذكرى الفنان الراحل نور الشريف وتكريمه بعد وفاته على تاريخه الفني من خلال الاستعانة به في دور ضمن العمل.

ومن المقرر أن يجسد الفنان الراحل دور والد غفران الغريب، الفنان أمير كرارة، حيث ستظهر صورته في منزله على أنه والده ضمن سياق الأحداث.

وأكدت الفنانة مي ابنة الفنان الراحل نور الشريف هذه الأخبار في تصريح خاص لها، كما كشفت عن سعادتها، وقالت: “بالفعل ستظهر صورة والدي الفنان الكبير نور الشريف، ضمن أحداث مسلسل نسل الأغراب، لأنه سيكون والد الفنان أمير كرارة”.

وكشفت مي أن شركة سنرجي المنتجة للعمل أخذت موافقة أسرتها بالكامل، وأن جميع أفراد أسرة الراحل رحبوا بهذا القرار بشكل كبير.

وعبرت مي عن سعادتها البالغة بهذا الأمر، معتبرة أن والدها الفنان الراحل قيمة فنية كبيرة لمصر وللوطن العربي، وأن الجميع لهم حق فيه وفي فنه.

كما أكدت أنها سعيدة جدًا لاختيار الفنان أمير كرارة ليكون ابن نور الشريف في العمل، معلقة أنه فنان محترم ويقدم أعمالا مهمة ويحترم عقل الجمهور وأنها تكنّ له الاحترام والتقدير وتتمنى له النجاح في عمله القادم.

وقرر المخرج محمد سامي الاستعانة أيضًا بالممثل الراحل محمود مرسي والذي ستظهر صورته في منزل عساف الغريب “الفنان أحمد السقا” مجسدًا دور والده.

ويشارك في مسلسل “نسل الأغراب”، إلى جانب الفنان أمير كرارة الفنان أحمد السقا، مى عمر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودياب وأحمد مالك، وأحمد داش، وفردوس عبدالحميد، وأحمد فهيم، ومحمد مهران، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

يُشار إلى أن الفنان المصري نور الشريف كان متزوجا من الفنانة بوسي ولديه منها ابنتان هما مي التي دخلت عالم التمثيل، وسارة، وكان الفنان الراحل قد انفصل بشكل صادم عن زوجته وتحديدًا في عام 2006، إلا أنه عاد إليها بحسب بعض المصادر بعد مرضه في عام 2014.

وعانى الفنان نور الشريف الذي يملك رصيدا كبيرا من الأعمال الفنية المميزة من مرض سرطان الرئة في سنوات حياته الأخيرة، وفارق الحياة في شهر أغسطس من عام 2015 مخلفًا خلفه تاريخا فنيا كبيرا في السينما والتلفزيون.