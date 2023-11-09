تصدرت الفنانة مي عز الدين قائمة الأكثر بحثاً على مؤشر بحث جوجل، وهذا جاء بعد انتشار العديد من الصور الخاصة بها والتي ظهرت فيها بفستان زفاف لونه أبيض، وتسائل جميع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن السبب الخاص بظهورها بهذا الفستان الأبيض.

مي عز الدين بفستان زفاف أبيض

وارتدت الفنانة مي عز الدين فستان زفاف وكان من ضمن مشاهد عرضها المسرحي الحديث زواج اصطناعي، الذي عرض من ضمن الفعاليات الخاصة بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية

مي عز الدين في أحدث أعمالها المسرحية – زواج اصطناعي

يشار أن هذا العرض المسرحي، الخاص بالأزمة التي تسببت في خلاف كبير بين الفنان بيومي فؤاد والنجم محمد سلام بعدما اعتذر الأخير عن بطولة المسرحية وهو تضامن مع جميع الأحداث التي توجد في فلسطين.

مسرحية زواج اصطناعي

وتقوم مي بتجسيد أثناء المسرحية الخاصية بشخصية شروف التي تتعرض إلى أزمة في ليلة زفافها فتلجأ إلى خبير العلاقات العاطفية، ويتم إجراء لها تجربة حديثة مع زوجها، ويكون من خلال الذكاء الاصطناعي، وهي التي تجعلها تعيد التفكير في مشروع زواجها بشكل كامل.

أبطال مسرحية زواج اصطناعي

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن مسرحية زواج اصطناعي من بطولة مي وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، ومصطفى غريب والكثير من الفنانين الآخرين، ويتم عرضها من ضمن موسم الرياض 2023، وهي تعد من أهم المسرحيات التي تعرض في الوقت الحالي ويريد متابعتها ومشاهدتها.

آخر أعمال مي عز الدين

وكانت آخر مشاركات الفنانة المصرية مي عز الدين في رمضان 2023 من خلال “مسلسل سوق الكانتو“.

تدور أحداث سوق الكانتو حول طه القماش وعائلته صاحبة المكانة الكبيرة في سوق القماش، والتي يحتوى ماضيها على أسرار تؤثر في علاقتها بالشخصيات الأخرى في السوق، وتخلق عداوات في بعض الأحيان، بالإضافة إلى راوية ذات الأصول اليونانية، التي تقودها الظروف إلى لقاء طه في السوق، وكيفية تطور العلاقة بينهما.

مسلسل “سوق الكانتو” بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، عبد العزيز مخيون، شيرين، مها نصار ومحمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »